Головний тренер Златко Даліч візьме із собою у Катар найсильніших. У хорватської збірної немає глобальних кадрових втрат.

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На чемпіонат світу-2022 полетить і Лука Модрич, і Марсело Брозович, і Іван Перишич. Також у заявку потрапив колишній захисник київського Динамо Домагой Віда.

Заявка збірної Хорватії

Голкіпери: Домінік Лівакович, Івіца Івушич, Іво Грбич.

Домінік Лівакович, Івіца Івушич, Іво Грбич. Захисники: Домагой Віда, Деян Ловрен, Борна Баришич, Йосип Юранович, Йошко Гвардіол, Борна Соса, Йосип Станішич, Мартін Ерліч, Йосип Шутало.

Домагой Віда, Деян Ловрен, Борна Баришич, Йосип Юранович, Йошко Гвардіол, Борна Соса, Йосип Станішич, Мартін Ерліч, Йосип Шутало. Півзахисники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Маріо Пашалич, Нікола Влашич, Ловро Маєр, Крістіян Якіч, Лука Сучич.

Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Маріо Пашалич, Нікола Влашич, Ловро Маєр, Крістіян Якіч, Лука Сучич. Нападники: Іван Перишич, Андрій Крамарич, Бруно Петкович, Мислав Оршич, Анте Будімір, Марко Лівая.



Заявка збірної Хорватії на ЧС-2022 / Фото з твітеру національної команди

Нагадаємо, що у груповому раунді ЧС-2022 Хорватії зустрінеться з Марокко, Канадою та Бельгією. Хорвати розпочнуть свій шлях у Катарі матчем проти Марокко, який запланований на 23 листопада.

Календар матчів збірної Хорватії