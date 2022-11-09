Главный тренер Златко Далич возьмет с собой у Катар сильнейших. У хорватской сборной нет глобальных кадровых потерь.

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На чемпионат мира-2022 полетит и Лука Модрич, и Марсело Брозович, и Иван Перишич. Также в заявку попал бывший защитник киевского Динамо Домагой Вида.

Заявка сборной Хорватии

Голкиперы: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Иво Грбич.

Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Иво Грбич. Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Борна Барышич, Иосиф Юранович, Йошка Гвардиол, Борна Соса, Иосиф Станишич, Мартин Эрлич, Иосиф Шутало.

Домагой Вида, Деян Ловрен, Борна Барышич, Иосиф Юранович, Йошка Гвардиол, Борна Соса, Иосиф Станишич, Мартин Эрлич, Иосиф Шутало. Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалыч, Никола Влашич, Ловро Майер, Кристиан Якич, Лука Сучич.

Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалыч, Никола Влашич, Ловро Майер, Кристиан Якич, Лука Сучич. Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Мислав Оршич, Анте Будимир, Марко Ливая.



Заявка сборной Хорватии на ЧМ-2022 / Фото с твиттера национальной команды

Напомним, что в групповом раунде ЧМ-2022 Хорватия встретится с Марокко, Канадой и Бельгией. Хорваты начнут свой путь в Катаре матчем против Марокко, который запланирован на 23 ноября.

Календарь матчей сборной Хорватии