22 февраля украинская федерация написала обращение к болельщикам и журналистам, которые остались недовольны выступлениями нашей сборной в этом сезоне. Да еще и главный старт сезона чемпионат мира-2023 закончился без наград для Украины.

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"Мы призываем всех воздержаться от оскорблений и хейта в адрес наших спортсменов"

ФБУ призвала фанатов и представителей СМИ не хейтиты биатлонистов за результаты в сезоне, который проходит на фоне войны в Украине. Федерация готова взять на себя эту критику болельщиков и открыто поговорить по поводу выступлений и результатов в текущем сезоне.

В федерации заверили, что жесткий хейт не поможет биатлонистам выпрыгнуть на пьедестал, а лишь снизит их веру в себя и свои силы.

Интересно, что недавно Анастасия Меркушина тоже затронула тему критики. Она попросила не переходить на личные, чтобы не превращаться в русских, которые говорили то же в сторону биатлонистов. Меркушина-старшая вступилась за младшую сестру Александру и рассказала, какую критику считает конструктивной.

Заявка Федерации

Мы все уже год живем в войне. И, конечно, это отражается на эмоциональном состоянии каждого. Как болельщиков так и спортсменов. Каждый из нас ведет свою борьбу и у каждого она важна. Наша стабильность и процветание тоже зависит от каждого.

Мы уважаем всех болельщиков и журналистов, но также просим с уважением относиться и к нашим биатлонистам. Мы, как Федерация Биатлона Украины, готовы к вашей критике и эмоциональным реакциям. Мы готовы с вами открыто дискутировать о выступлениях и результатах на международных аренах или будущем нашего биатлона. Со своей стороны мы также проводим работу с нашими спортсменами по профессиональному подходу в работе вне соревнований и тренировок,

– написала прессслужба ФБУ.

Но мы призываем всех воздержаться от оскорблений и хейтов в адрес наших спортсменов. Ваше желание видеть биатлонистов на пьедесталах понятно и оно общее для всей биатлонной семьи. Однако ваши слишком эмоциональные высказывания не принесут пользы. А персональные оскорбления и обвинения только навредят.

Каждый может ошибиться. Каждый может поддавшись эмоциям, выразиться остро. У каждого бывают взлеты и падения. Эмоциональное состояние спортсмена так же важно как и физическое. Поэтому давайте беречь друг друга ради общих достижений. И давайте помнить, что мы все одна большая биатлонная семья.

Наши биатлонисты поднимают флаг страны Украина, в которой мы все с вами живем, за которую мы все болеем и ждем Победы!", – говорится в заявлении.

К слову. Во 2 марта стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Биатлонисты сразятся в спринте, преследовании, смешанной эстафете и одиночной смешанной эстафете.