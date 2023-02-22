28-летняя биатлонистка не смогла стать той, которая принесла бы одну награду Украине на чемпионате мира-2023 в немецком Оберхофе. За то Анастасия Меркушина дала откровенное интервью, в котором рассказала, какую критику считает конструктивной.

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Меркушина: Не переходите на личности

И действительно, после неудачных выступлений фанаты сразу набрасываются на спортсменов с оскорбительными словами. Они выражают в комментариях кучу хейта, гнева, отнюдь не поднимающего и без того плохого духа атлета. С такими моментами во время карьеры сталкивалась и Анастасия.

Меркушина-старшая обратилась к болельщикам с просьбой.

Критикуйте, но не унижайте. После плохой гонки самый лучший вариант сказать: "Держитесь". Но если вы не можете так сказать, то напишите: "У вас не получилось, думаем, что с этим делать", "Надо поработать над техникой на лыжне", "Винтовка дрожит, больше внимания уделите тренажу" или даже просто "Соберитесь наконец", только не переходите на личности,

– попросила биатлонистка.

"Писать: "Ты вообще идиотка и тебе нужно заканчивать с биатлоном" – неправильно"

Чемпионка Европы в спринте заявила, что не следует оскорблять спортсменов в таких моментах их карьеры. Анастасия вступилась за свою младшую сестру Александру, только недавно дебютировавшую на взрослом уровне.

"Писать: "Ты вообще идиотка и тебе нужно заканчивать с биатлоном" – неправильно. И наш посыл был объяснить это. Мы по крайней мере попробовали, в то время как некоторые старшие спортсменки вообще дистанцируются от этого с позиции "я не Дон Кихот, чтобы воевать с ветряными мельницами "Саши – восемнадцать, этот тот возраст, когда кажется, что ты можешь изменить мир, сделать его лучше. А сейчас на волне патриотизма это желание показать людям, что есть более интеллигентный путь, стало еще больше", – сказала Меркушина-старшая.

Меркушина призналась, что хочет жить по европейским ценностям, а таких людей, которые льют грязь на спортсменов, можно сравнить с россиянами.

Хочется жить по европейским ценностям, уважать друг друга, а не по законам орды, с которой мы воюем. Мы же не р*сня. А вся та грязь, которая льется сейчас в публичном пространстве и нам в личные сообщения, напомнила мне о том, что началось в соцсетях, когда я выступила против участия россиян и белорусов в международных соревнованиях. Те слова, которые вы сейчас употребляете, писала в наш адрес песня. Но мы же не такие, тогда почему мы так поступаем?,

– спросила биатлонистка сборной Украины.

"И странно, что когда вам говорит это 18-летняя девушка, это вызывает яростный негатив, а когда об этом говорят психологи с дипломами в той же подкасте "Терапия", вы соглашаетесь. Там как раз был выпуск посвящен хейту", – добавила Анастасия.

К примеру, в спринте на этапе Кубка мира в итальянской Антхольц-Антерсельве Александра Меркушина продемонстрировала лишь 44-й результат. Но это только начало для младшей сестры на взрослом уровне. Анастасия же в текущем сезоне стала чемпионкой Европы по спринту и более высоких результатов не показывала.

Напомним, что сборная Украины впервые за 14 лет не получила ни одной награды на ЧМ. Уже 3 марта биатлонистов ждет седьмой этап Кубка мира в чешском Нове-Место.