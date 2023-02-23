22 лютого українська федерація написала звернення до уболівальників та журналістів, які залишились незадоволені виступами нашої збірної у цьому сезоні. Та ще й головний старт сезону чемпіонат світу-2023 закінчився без нагород для України.

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"Ми закликаємо всіх утриматися від образ та хейту на адресу наших спортсменів"

ФБУ закликала фанатів та представників ЗМІ не хейтити біатлоністів за результати у сезоні, який відбувається на фоні війни в Україні. Федерація готова взяти на себе цю критику уболівальників та відкрито поговорити щодо виступів та результатів у поточному сезоні.

У федерації запевнили, що жорсткий хейт не допоможе біатлоністам вистрибнути на п'єдестал, а лише зменшить їх віру у себе та свої сили.

Цікаво, що нещодавно Анастасія Меркушина теж зачепила тему критики. Вона попросила не переходити на особисті, аби не перетворюватись за росіян, які говорили те ж саме у сторону біатлоністів. Меркушина-старша заступилась за свою молодшу сестру Олександру та розповіла, яку критику вважає конструктивною.

Заявка Федерації

"Ми всі вже рік живемо у війні. І, звісно, це відображається на емоційному стані кожного. Як уболівальників так і спортсменів. Кожен з нас веде свою боротьбу і у кожного вона важлива. Наша стабільність та процвітання теж залежить від кожного.

Ми поважаємо усіх вболівальників та журналістів, але так само просимо з повагою ставитися і до наших біатлоністів. Ми, як Федерація Біатлону України, готові до вашої критики та емоційних реакцій. Ми готові з вами відкрито дискутувати щодо виступів та результатів на міжнародних аренах або щодо майбутнього нашого біатлону. Зі свого боку ми також проводимо роботу з нашими спортсменами стосовно професійного підходу у роботі поза змаганнями та тренуваннями,

– написала пресслужба ФБУ.

Але ми закликаємо всіх утриматися від образ та хейту на адресу наших спортсменів. Ваше бажання бачити біатлоністів на п’єдесталах зрозуміле і воно є спільним для усієї біатлонної родини. Проте ваші надто емоційні висловлювання не принесуть користі. А персональні образи та звинувачення лише нашкодять.

Кожен може помилитися. Кожен може піддавшись емоціям, висловитися гостро. У кожного бувають злети і падіння. Емоційний стан спортсмена так само важливий як і фізичний. Тому давайте берегти один одного заради спільних досягнень. І давайте пам’ятати що ми всі одна велика біатлонна родина.

Наші біатлоністи підіймають прапор країни Україна, в якій ми всі з вами живемо, за яку ми всі уболіваємо та чекаємо Перемоги!", – йдеться у заяві.

До слова. У 2 березня стартує сьомий етап Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто. Біатлоністи позмагаються у спринті, переслідуванні, змішаній естафеті та одиночній змішаній естафеті.