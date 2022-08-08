Все лидеры улетели в Австрию
Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу взял с собой в Австрию 25 футболистов. В заявку попал Виктор Цыганков, испытавший боль на предматчевой разминке Динамо в предыдущей игре.
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Есть в списке команды и автор единственного гола в первом матче против Штурма Александр Караваев.
Заявка Динамо на ответный матч
- Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко;
- Защитники: Овчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Забарный, Тимчик, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Боль;
- Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Шапаренко, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Царенко, Яцик;
- Форварды: Ванат, Беседин.
Напомним, первый поединок закончился минимальной победой киевлян в польском Лодзи 1:0.
Победитель этого противостояния выйдет на триумфатора пары Бенфика – Миттьюлланна. Португальский клуб Романа Яремчука в первом матче уверенно одолел соперника со счетом 4:1. Динамо близко к тому, чтобы снова сыграть против "орлов", а Роман Яремчук против "бывших".