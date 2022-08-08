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В заявку мадридского клуба вошли 24 футболиста. Среди них нашлось место украинскому голкиперу Андрею Лунину, который вместе с Тибо Куртуа заняли вратарскую позицию.
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В составе нет Иско, официально перешедшего в Севилью. Напомним, что Лунин остался в Реале после обещания Карло Анчелотти, заявившего, что будет давать украинцу больше игрового времени. Ведь из-за ее отсутствия Лунин задумывался об аренде.
Заявка Реала на Суперкубок УЕФА
- Вратари: Куртуа, Лунин.
- Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосол, Рюдигер, Менди.
- Полузащитники: Кроос, Модрич, Казэмиро, Вальверде, Васкес, Чуамень, Себальос, Камавинга.
- Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.
В поединке за Суперкубок встречаются два победителя – Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В преддверии матча Айнтрахт неудачно стартовал в новом сезоне немецкой Бундеслиги. Будущий соперник Реала потерпел сокрушительное поражение от Баварии со счетом 1:6.