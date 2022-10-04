Едут за первой победой в Лиге Европы

Место в заявке украинского гранда нашлось двум игрокам группы атаки – Самби Диалло, который после безрезультативных поисков новой команды вернулся в Динамо и восстановившегося от травмы нападающего Владислава Кулача.

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Также с командой поехали два легионера – Джастин Лонкейк и Кахим Перрис.

Заявка Динамо

Вратари: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко;

Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко; Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тимчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера;

Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тимчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера; Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк, Кахим Перрис, Самба Диалло;

Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк, Кахим Перрис, Самба Диалло; Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Кулач.

Важно. Стартовый свисток о начале матча Ренн – Динамо прозвучит в 22:00

Динамо неудачно начало для себя групповой раунд Лиги Европы – два проигранных матча и ноль баллов в активе после двух туров.

Ренн с четырьмя очками лидирует в группе "В". Такое же количество пунктов имеет турецкое Фенербахче.