Поймай меня, если сможешь: заяц устроил забег во время теннисного матча украинца – видео
13 июля 2021 , 15:47Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинский теннисист Илья Марченко 12 июля проиграл в 1/16 финала травяного турнира ATP в США. Во время матча украинца с экс-пятым номером мирового рейтинга Кевином Андерсоном произошел курьезный инцидент.
Заяц прервал теннисный матч
Во время второго сета на корт выбежал заяц и провел на нем несколько секунд. Похоже, ушастый решил оценить состояние травы.
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Уверившись, что трава больше подходит для тенниса, чем пищи – заяц начал убегать от людей.
В частности, линейный судья пытался схватить его руками, но четвероногий продемонстрировал ловкость и скрылся за пределами корта.
- Илья Марченко проиграл Андерсону по итогам двух сетов – 2:0 (7:5, 6:3).