Умиление презентации формы зашкаливает
Клуб Бристоль Сити выступает в английском Чемпионшипе. Команда решила сделать классный маркетинговый ход в презентации нового комплекта формы.
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Презентация была довольно необычной. Участие в ней приняли собаки. Их одели в игровую форму клуба. Позировали четвероногие не менее красиво и профессионально, фотографии получились милыми и яркими.
Добавим, что прошлый сезон клуб завершил на 19 месте. Уже 14 июля Бристоль Сити сыграет свой первый контрольный спарринг во время подготовки к новому чемпионату. Их соперником станет Селтик.