Заїр Вільямс з Мемфіса здійснив неймовірний кидок у матчі проти Фінікса на виїзді. І саме цей кидок визнали найкращим за підсумками ігрового дня 22 січня 2023 року.

Варте уваги Фани Жальгіріса влаштували гарячий прийом любителям Путіна: вогняне відео з Литви

Вже на останніх секундах третього періоду Вільямс підібрав м'яч біля свого щита. Оскільки часу для атаки було мало, то наважився зробити кидок зі своєї трисекундної зони. Коли він кинув м'яч, було менше, аніж секунда ігрового часу. І поки м'яч летів через весь майданчик, то час минув. Але оскільки кидок був влучним, а також ще до сирени, то триочковий зарахували.

Відео феноменального кидка з-під власного щита у матчі НБА

Такий феноменальний кидок викликав захоплення не лише в його партнерів по команді, але й вболівальників на трибунах, хоча Мемфіс і грав в гостях.

Цілком ймовірно, що саме цей кидок надихнув Мемфіс на те, щоб виграти цей матч. Адже по ходу зустрічі команда ще в другій чверті програвала з різницею в більше, аніж 20 очок. В третій чверті ця різниця досягла у 29 очок. Після кидка Вільямса Мемфіс програв 15 очок. І в кінцівці четвертої чверті був близьким до того, щоб зрівняти рахунок, коли поступався лише у два очки. Але бодай перевести матч в овертайм не вдалося – поразка на виїзді 112:110.