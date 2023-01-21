В матче 20-го тура чемпионата Евролиги литовский Жальгирис победил сербскую Црвену Звезду со счетом 71:66. Впрочем, поединок в Каунасе имел еще один подтекст.

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Невероятный перформанс литовцев

Фанаты Жальгириса устроили мощную акцию в поддержку Украины. Литовцы пришли на матч с "сине-желтыми" флагами и проукраинскими плакатами.

Во время поединка звучали патриотические лозунги "Слава Украине". Так что литовцы, как настоящие друзья Украины, показали сербам, кого они поддерживают.

Кроме того, во время тайм-аутов звучали украинские песни. И, конечно, не обошлось без исполнения бессмертного хита харьковских ультрас о Путине.

Фанаты Жальгириса поют песню о Путине

Как известно, Сербия сохраняет лояльность диктаторскому режиму Путина, который ведет преступную войну против Украины. Болельщики сербских клубов неоднократно демонстрировали свою поддержку террористам.

В апреле 2022 года игроки Црвены Цвезды отказались фотографироваться с баннером "Остановите войну". За такую поддержку преступников сербы получили обструкцию от фанатов Жальгириса.