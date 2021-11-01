Захареев одержал победу единогласным решением – 5:0. Он выступает в весовой категории до 71 кг.
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В 1/16 финала Захареев победил Мохаммеда Акбара из Великобритании единогласным решением судей.
Результаты украинских боксеров
63,5 кг. Денис Песоцкий – вышел в 1/8 финала
67 кг. Виктор Петров – вышел в 1/8 финала
71 кг. Юрий Захареев – вышел в 1/4 финала
75 кг. Иван Папакин – вышел в 1/8 финала
80 кг. Богдан Толмачев – вышел в 1/8 финала
92 кг. Роберт Мартон – вышел в 1/8 финала