Захареев одержал победу единогласным решением – 5:0. Он выступает в весовой категории до 71 кг.

Смотрите также Снова поражение: украинский боксер Цотне Рогава проиграл на чемпионате мира

В 1/16 финала Захареев победил Мохаммеда Акбара из Великобритании единогласным решением судей.

Результаты украинских боксеров

63,5 кг. Денис Песоцкий – вышел в 1/8 финала

67 кг. Виктор Петров – вышел в 1/8 финала

71 кг. Юрий Захареев – вышел в 1/4 финала

75 кг. Иван Папакин – вышел в 1/8 финала

80 кг. Богдан Толмачев – вышел в 1/8 финала

92 кг. Роберт Мартон – вышел в 1/8 финала

Чемпионат мира в сербском Белграде продлится до 6 ноября.