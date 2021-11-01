Захарєєв здобув перемогу одноголосним рішенням – 5:0. Він виступає у ваговій категорії до 71 кг.

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У 1/16 фіналу Захареєв переміг Мохаммеда Акбара з Великобританії одноголосним рішенням суддів.

Результати українських боксерів

63,5 кг. Денис Песоцький – вийшов до 1/8 фіналу

67 кг. Віктор Петров – вийшов до 1/8 фіналу

71 кг. Юрій Захарєєв – вийшов до 1/4 фіналу

75 кг. Іван Папакін – вийшов до 1/8 фіналу

80 кг. Богдан Толмачов – вийшов до 1/8 фіналу

92 кг. Роберт Мартон – вийшов до 1/8 фіналу

Чемпіонат світу у сербському Белграді триватиме до 6 листопада.