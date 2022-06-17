Угрожает до 30 лет тюрьмы, – Малиновский объяснил молчание россиянина Миранчука
Источник:Bergamo & Sport
Российские спортсмены продолжают умалчивать кровавые действия своей удачности на территории Украины. Даже очередные санкции не заставляют их заговорить о войне, развязавшей их государство.
Малиновский: Главной командой Украины является армия
Полузащитник Атланты и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свою деятельность по помощи Украине. Он подчеркнул, что горд быть украинцем.
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Я горжусь своим народом. Помню, какой была жизнь 20 лет назад, когда родители должны были работать на двух работах, чтобы содержать семью. В Бергамо я нашел так много людей с большим сердцем. Многие поклонники пришли ко мне, чтобы спросить, как они могут помочь,
– отметил Руслан.
У Малиновского нет ни одного месседжа для кровавого диктатора Путина, он считает, что россияне обязательно понесут ответственность за свои поступки.
Также игрок национальной команды рассказал о своем коллеге по команде россиянина Алексея Миранчука.
"Наш президент Зеленский не убежал. Страна с ним, потому что он решил сопротивляться, хочет жить в мире, жить в Европе и с Европой. А не с теми, кто приходит к вам домой и занимает вашу террасу. Нет месседжей для Путина. Совершающие определенные действия понесут за них ответственность.
Мой партнер по Аталанте Алексей Миранчук тоже против вооруженного вмешательства, даже если я не вправе делать заявления от его имени. Я хорошо знаю, что в России нарушающему цензуру своими мыслями грозит до 30 лет заключения", – сказал Малиновский.
Самая главная команда Украины - армия. В первую очередь мы поддерживаем детей, которые, возможно, потеряли родителей и людей из Мариуполя. Если ты что-нибудь делаешь в жизни, то должен отдавать всего себя,
– подчеркнул футболист.
Помощь Малиновского для Украины
- В мае футболист вместе со своей женой Роксаной создал благотворительный фонд Malinovsky Charity для помощи украинцам.
- На сайте фонда каждый желающий может приобрести уникальные вещи многих бедных футболистов.
- В частности, там есть футболки с фамилиями Де Брюйне и Фернандиньо.