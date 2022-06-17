Малиновский: Главной командой Украины является армия

Полузащитник Атланты и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал свою деятельность по помощи Украине. Он подчеркнул, что горд быть украинцем.

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Я горжусь своим народом. Помню, какой была жизнь 20 лет назад, когда родители должны были работать на двух работах, чтобы содержать семью. В Бергамо я нашел так много людей с большим сердцем. Многие поклонники пришли ко мне, чтобы спросить, как они могут помочь,

– отметил Руслан.

У Малиновского нет ни одного месседжа для кровавого диктатора Путина, он считает, что россияне обязательно понесут ответственность за свои поступки.

Также игрок национальной команды рассказал о своем коллеге по команде россиянина Алексея Миранчука.

"Наш президент Зеленский не убежал. Страна с ним, потому что он решил сопротивляться, хочет жить в мире, жить в Европе и с Европой. А не с теми, кто приходит к вам домой и занимает вашу террасу. Нет месседжей для Путина. Совершающие определенные действия понесут за них ответственность.

Мой партнер по Аталанте Алексей Миранчук тоже против вооруженного вмешательства, даже если я не вправе делать заявления от его имени. Я хорошо знаю, что в России нарушающему цензуру своими мыслями грозит до 30 лет заключения", – сказал Малиновский.

Самая главная команда Украины - армия. В первую очередь мы поддерживаем детей, которые, возможно, потеряли родителей и людей из Мариуполя. Если ты что-нибудь делаешь в жизни, то должен отдавать всего себя,

– подчеркнул футболист.

Помощь Малиновского для Украины