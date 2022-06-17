Маліновський: Найголовнішою командою України є армія

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський прокоментував свою діяльність щодо допомоги Україні. Він наголосив, що гордий бути українцем.

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Я пишаюся своїм народом. Пам’ятаю, яким було життя 20 років тому, коли батьки повинні були працювати на двох роботах, щоб утримувати сім’ю. У Бергамо я знайшов так багато людей з великим серцем. Багато шанувальників прийшли до мене, щоб запитати, як вони можуть допомогти,

– зазначив Руслан.

Маліновський не має жодного меседжу для кровавого диктатора Путіна, він вважає, що росіяни обовязково понесуть відповідальність за свої вчинки.

Також гравець національної команди розповів про свого колегу по команді росіянина Олексія Міранчука.

"Наш президент Зеленський не втік. Країна з ним, тому що він вирішив чинити опір, хоче жити в мирі, жити в Європі й з Європою. А не з тими, хто приходить до вас додому та займає вашу терасу. Немає меседжів для Путіна. Ті, хто здійснюють певні дії, понесуть за них відповідальність.

Мій партнер по Аталанті Олексій Міранчук теж проти збройного втручання, навіть якщо я не маю права робити заяви від його імені. Я добре знаю, що в Росії тому, хто порушує цензуру своїми думками, загрожує до 30 років ув’язнення", – сказав Маліновський.

Найголовнішою командою України є армія. Насамперед ми підтримуємо дітей, які, можливо, втратили батьків, та людей з Маріуполя. Якщо ти щось робиш у житті, то повинен віддавати всього себе,

– наголосив футболіст.

Допомога Маліновського для України