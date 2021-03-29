В понедельник, 29 марта, сборная Украины продолжила подготовку к последнему в марте матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Казахстана.

В самом начале тренировки на УТК имени Банникова главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко попросил подопечных забить вчерашнюю неудачу в игре с финнами и сосредоточиться на следующем сопернике.

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Сейчас под рукой у Андрея Шевченко – 27 футболистов, из которых пятеро – вратари.

30 марта наш главный тренер и один из его подопечных дадут онлайн пресс-конференцию (17:30). А в 18:00 начнется предматчевая тренировка нашей команды.

В 19:00 пресс-конференцию по такой же схеме даст наставник Казахстана Талгат Байсуфинов. В 19:30 казахи начнут тренировку на НСК "Олимпийский".

Состав сборной Украины на матч против Казахстана

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все – Динамо), Ефим Конопля (Десна), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Марлос, Евгений Коноплянка (оба – Шахтер), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1), Жуниор Мораес (Шахтер).