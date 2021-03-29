У понеділок, 29 березня, збірна України продовжила підготовку до останнього в березні матчу відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 проти Казахстану.

На самому початку тренування на НТК імені Баннікова головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко попросив підопічних забити вчорашню невдачу в грі з фінами і зосередитися на наступному супернику.

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Зараз під рукою у Андрія Шевченка – 27 футболістів, з яких п'ятеро – воротарі.

30 березня наш головний тренер і один з його підопічних дадуть онлайн пресконференцію (17:30). А о 18:00 розпочнеться предматчеве тренування нашої команди.

О 19:00 пресконференцію за такою ж схемою дасть наставник Казахстану Талгат Байсуфінов. О 19:30 казахи почнуть тренування на НСК "Олімпійський".

Склад збірної України на матч проти Казахстану

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі – Динамо), Юхим Конопля (Десна), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Півзахисники: Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Марлос, Євген Коноплянка (обидва – Шахтар), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1), Жуніор Мораес (Шахтар).