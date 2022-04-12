Забыл букву "Z" налепить на груди, – Беленюк о нацистском поздравлении российского гонщика

Российские спортсмены, еще не отстраненные от соревнований, не могут без скандальных проделок. Во время церемонии 15-летний гонщик показал нацистское поздравление, попавшее в объективы камер.

Спорт не вне политики

Такой позорный поступок россиянина прокомментировал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Борец выложил видео из награждения дерзкого российского гонщика.

Интересно прочесть Послал мне сердце, – мама гонщика из России нашла оправдание нацистскому поздравлению сына

Беленюк добавил, что всего этого не хватало только того, чтобы Северюхин налепил на своей груди букву "Z". Она стала признаком войны между Россией и Украиной. Эта буква обозначена на российской военной технике, ворвавшейся на украинскую территорию.

Подписчикам сразу вспомнилась проделка русского гимнаста Ивана Куляка. Спортсмен вышел на награждение с литерой Z на форме.

Ничего необычного, просто российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское поздравление во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу. Забыл только букву "Z" налепить на грудь!,

– написал Беленюк.

Видео наглого поступка Северюхина

Интересно, что после этого мама гонщика нашла бессмысленное оправдание поступка сына. Женщина заверила, что таким жестом Артема передал сердце ей и своей команде.

Международная автомобильная федерация уже начала расследование по делу со странным поведением Северюхина. А шведская команда отстранила россиянина.

После соревнований Северюхин записал видео, в котором принес извинения за поступок.

Полный текст публикации из инстаграммы Беленюка

Ничего необычного, просто российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское поздравление во время церемонии награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу. Забыл только букву "Z" налепить на грудь!

Вот что бывает, когда международные спортивные федерации полностью не банят спортсменов из России! А дают им формальную возможность обходить санкции, используя для выступлений другой флаг!