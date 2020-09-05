Забивной форвард Исаенко записал в свой актив дубль в матче за "Колос"
Талантливый нападающий "Динамо", который выступает в аренде в "Колосе", Евгений Исаенко отметился двумя голами в товарищеском матче. Дублем футболист отличился еще в первой 45-минутке.
Команда Руслана Костишина заполнила паузу в чемпионате спаррингом, перерыв связанный с матчами национальных команд, сообщает официальный сайт клуба.
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Результативный матч
"Колос" сыграл товарищеский матч против киевской "Оболони". Во встрече клуб с Ковалевки не оставил шансов сопернику – 3:1. Игра проходила на НТКУ им.Банникова
Все голы в исполнении "Колоса" были в первом тайме, поэтому на вторую часть игры Костышин мог дать шанс молодым футболистам, чем воспользовался наставник.
После перерыва сразу 7 игроков вышли на поле, которые играют за молодежный состав команды.
Дубль в активе Исаенко и один мяч забил Ореховский. "Оболонь" ответила лишь однажды, размочив счет в середине второго тайма.
Уже 12 сентября "Колос" встретится с "Львовом". Добавим, что "Колос" арендовал Исаенко на один год, также с ним пополнил состав и голкипер "Динамо" Владислав Кучерук. За "Колос" на правах аренды также выступает динамовский полузащитник Евгений Смирный.