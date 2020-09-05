Забивний форвард Ісаєнко записав у свій актив дубль у матчі за "Колос"
Талановитий нападник "Динамо", який виступає в оренді у "Колосі", Євген Ісаєнко відзначився двома голами у товариському матчі. Дублем футболіст відзначився ще у першій 45-хвилинці.
Команда Руслана Костишина заповнила паузу у чемпіонаті спарингом, перерва пов'язану з матчами національних команд, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Результативний матч
"Колос" зіграв товариський матч проти київської "Оболоні". У зустрічі клуб з Ковалівки не залишив шансів супернику – 3:1. Гра проходила на НТКУ ім.Баннікова
Всі голи у виконанні "Колосу" були у першому таймі, тому на другу частину гри Костишин міг дати шанс молодим футболістам, чим скористався наставник.
По перерві відразу 7 гравців вийшли на поле, які грають за молодіжний склад команди.
Дубль у активі Ісаєнка і один м’яч забив Оріховський. “Оболонь” відповіла лише одного разу, розмочивши рахунок в середині другого тайму.
Вже 12 вересня "Колос" зустрінеться з "Львовом". Додамо, що "Колос" орендував Ісаєнка на один рік, також із ним поповнив склад і голкіпер "Динамо" Владислав Кучерук. За "Колос" на правах оренди також виступає динамівський півзахисник Євгеній Смирний.