Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду забив гол у ворота Динамо в матчі Ліги чемпіонів. Головна арбітерка матчу Стефані Фраппар вирішила зарахувати цей гол, хоча там була ймовірність офсайду.

На 57-й хвилині матчу К'єза пробивав з кута штрафного. Воротар Динамо Бущан відбив м'яч. Але якраз на ногу Морати. Від нього м'яч відлетів до Роналду, який відправив м'яч вже у порожні ворота з лічених сантиметрів.

До теми Ювентус всуху розгромив Динамо у Лізі чемпіонів: відео

Радість гравців Ювентуса була не довгою, адже в цьому моментів міг бути офсайд. Стефані Фраппар взяла час, щоб порадитися з помічником. Однак особисто переглядати епізод не відправилася.

В цей час режисер трансляції вирішив не показувати повтор для глядачів, який би зняв усі питання – чи був офсайд в моменті, коли забивав Роналду.

Фрапар вирішила зарахувати цей гол. Так рахунок у матчі став 2:0 на користь Ювентуса.

Відео голу Роналду у ворота Динамо