Почему не первый?

На 40-й минуте Никола Влашич подал на украинца, а тот замкнул передачу. Затем Ярмоленко еще заработал на себе пенальти, упав в штрафной после фола Максимилиана Хофманна. 11-метровый безупречно реализовал Марк Нобл.

Как это было Ярмоленко забил гол за Вест Хэм и заработал пенальти в матче Лиги Европы: видео эффектного удара

Ярмоленко был близок во втором тайме к ассисту, но Томаш Соучек не воспользовался 100% шансом. За такую сверхактивность украинский вингер получил от авторитетного портала WhoScored 7.8 балла – это второй лучший показатель среди полевых игроков обеих команд.

Лучшим в матче стал конголезский защитник Артур Масуаку. Портал выставил 28-летнему защитнику 8.1.

Оценки матча Рапид – Вест Хэм:

После этой победы Вест Хэм набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе. Благодаря такому результату "молотобойцы" пробились напрямую в 1/8 финала Лиги Европы.