Чому не перший?

На 40-й хвилині Нікола Влашич подав на українця, а той замкнув передачу. Потім Ярмоленко ще заробив на собі пенальті, впавши у штрафному майданчику після фолу Максиміліана Хоффмана. 11-метровий бездоганно реалізував Марк Нобл.

Як це було Ярмоленко забив гол за Вест Хем та заробив пенальті у матчі Ліги Європи: відео ефектного удару

Ярмоленко був близьким у другому таймі до асиста, але Томаш Соучек не скористався 100% шансом. За таку надактивність український вінгер отримав від авторитетного порталу WhoScored 7.8 балів – це другий найкращий показник серед польових гравців обох команд.

Найкращим у матчі став конголезький захисник Артур Масуаку. Портал виставив 28-річному захиснику 8.1.

Оцінки матчу Рапід – Вест Хем:

Після цієї перемоги Вест Хем набрав 13 очок і гарантував собі перше місце у групі. Завдяки такому результату "молотобійці" пробилися безпосередньо до 1/8 фіналу Ліги Європи.