Теннисисты продолжают разрывать корты в США

Забавный, но одновременно роскошный эпизод произошел во втором сете парного разряда среди мужчин между Маркусом Дениеллом и Марсело Демолинером и Дэниэлом Эвансом и Ллойдом Гласспулом. Эванс невероятным образом спас для своего дуэта очко.

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Гласспул выполнил мощно подачу, которую с трудом сумел взять на задней линии соперник. Мяч перелетел сетку, ударился на линии, но по невероятной траектории полетел за пределы сетки на сторону соперника. Эванс не растерялся и забежал за пределы сетки, чтобы доиграть розыгрыш до конца.

Видео невероятного розыгрыша

Дэниел в таком курьезном розыгрыше взял важное очко для пары. Однако даже такая самоотдача не позволила его дуэту праздновать победу во встрече. Матч был завершен досрочно. Дениелл и Демолинер вышли в следующий раунд после отказа соперников продолжать встречу в третьем сете.