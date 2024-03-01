"Два года разницы": жена Зинченко опубликовала забавное фото с дочками

Жена игрока сборной Украины и лондонского Арсенала Влада Седан опубликовала забавное фото с дочками. На фотографии она играет с детьми.

Власть опубликовала фото в своем инстаграме. На нем дочь Ева и Лея.

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Забавное фото дочерей Зинченко

"Два года разницы выглядят примерно так", – написала она.



Как выглядят дочери Зинченко / Фото из инстаграма Влады

Когда Зинченко может вернуться к выступлениям

Александр Зинченко пропустил четыре последних матча Арсенала из-за травмы икроножной мышцы. Изначально ожидалось, что ему понадобится меньше времени на восстановление, однако лечение растянулось на месяц.

Микель Артета надеется, что украинский защитник может выйти на поле в марте в матче против Шеффилда.

Напомним, что Александр перешел в Арсенал летом 2022 года с Манчестер Сити за 35 миллионов евро.

, что Александр и Влада поженились в 2020 году. Старшая дочь Ева родилась в августе 2021 года, а младшая Лея – в августе 2023 года.