Влада опублікувала фото у своєму інстаграмі. На ньому донька Єва та Лея.
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Кумедне фото доньок Зінченка
"Два роки різниці виглядають приблизно так", – написала вона.
Як виглядають доньки Зінченка / Фото з інстаграму Влади
Коли Зінченко може повернутися до виступів
- Олександр Зінченко пропустив чотири останні матчі Арсеналу через травму литкового м’яза. Спочатку очікувалося, що йому знадобиться менше часу на відновлення, однак лікування розтягнулося на місяць.
- Мікель Артета сподівається, що український захисник може вийти на поле у березні у матчі проти Шеффілда.
- Нагадаємо, що Олександр перейшов в Арсенал влітку 2022 року із Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро.