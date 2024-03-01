Влада опублікувала фото у своєму інстаграмі. На ньому донька Єва та Лея.

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Кумедне фото доньок Зінченка

"Два роки різниці виглядають приблизно так", – написала вона.



Як виглядають доньки Зінченка / Фото з інстаграму Влади

Нагадаємо, що Олександр і Влада одружилися у 2020 році. Старша донька Єва народилася в серпні 2021 року, а молодша Лея – в серпні 2023 року.

Коли Зінченко може повернутися до виступів