Власть опубликовала фото в своем инстаграме. На нем дочь Ева и Лея.

Смотрите также "Никто не может осознать, через что проходят украинцы": мощная речь Зинченко о войне

Забавное фото дочерей Зинченко

"Два года разницы выглядят примерно так", – написала она.



Как выглядят дочери Зинченко / Фото из инстаграма Влады

Напомним, что Александр и Влада поженились в 2020 году. Старшая дочь Ева родилась в августе 2021 года, а младшая Лея – в августе 2023 года.

Когда Зинченко может вернуться к выступлениям