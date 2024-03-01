Власть опубликовала фото в своем инстаграме. На нем дочь Ева и Лея.
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Забавное фото дочерей Зинченко
"Два года разницы выглядят примерно так", – написала она.
Как выглядят дочери Зинченко / Фото из инстаграма Влады
Когда Зинченко может вернуться к выступлениям
- Александр Зинченко пропустил четыре последних матча Арсенала из-за травмы икроножной мышцы. Изначально ожидалось, что ему понадобится меньше времени на восстановление, однако лечение растянулось на месяц.
- Микель Артета надеется, что украинский защитник может выйти на поле в марте в матче против Шеффилда.
- Напомним, что Александр перешел в Арсенал летом 2022 года с Манчестер Сити за 35 миллионов евро.