Зинченко отметил, что людям за рубежом трудно осознать жизнь украинцев. Поэтому он пытается донести европейскому обществу всю правду.
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Зинченко в очередной раз напомнил о войне в Украине
"Никто не может осознать, через что проходят украинцы, особенно те, кто сейчас находится в стране, пытаясь приспособиться к бомбам над головой. У меня уже двое детей, и я не могу представить, что моя семья во время ночной сирены должна прятаться в бомбоубежище.
Людям очень трудно объяснить, что происходит в Украине. Мы, футболисты, выступающие за рубежом, рассказываем здесь о трагедии нашего народа и стараемся помочь, чем можем, как только можем", – сказал Зинченко.
Лидер Арсенала отметил, что в определенной степени люди устали от войны, но надо продолжать помогать украинцам. Также он отметил, украинские игроки пытаются хоть как-то утешить свой народ.
На нас, футболистах, дополнительная ответственность. Мы можем подарить украинцам положительные эмоции, заставить улыбнуться, порадовать хотя бы на несколько минут. Это наш долг - дарить им радость. Это то, что мы стараемся делать каждый раз, когда надеваем футболку с украинским гербом на груди,
– добавил Александр.
Что известно о возвращении украинца на поле
- Зинченко пропустил уже четыре последних матча Арсенала из-за травмы икроножной мышцы. Изначально ожидалось, что он пропустит меньше времени, но лечение растянулось на месяц.
- Теперь, в марте, Микель Артета надеется использовать украинца в игре против Шеффилда.
- Напомним, что Александр перешел в Арсенал летом 2022 года из Манчестер Сити за 35 миллионов евро.