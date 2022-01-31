Забарный стал лучшим защитником U-20, выступающим за пределами топ-5 лиг.
Источник:твиттер CIES Football Ob
Защитник Динамо Илья Забарный вошел в интересный рейтинг игроков за топ-5 лиг Европы. Талантливый футболист стал лучшим в этом списке.
Очередная награда Забарного
19-летний центрбек стремительно ворвался из молодежного футбола во взрослый. Илья Забарный заслужил вызов в сборную Украины, где он достойно выступал в сине-желтой футболке.
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С тех пор неоднократно попадал в разные рейтинги. Центр спортивных исследований CIES тоже не обошел вниманием игру защитника. Илья Забарный стал лучшим центральным защитником своей категории до 20 лет. Но среди игроков, не представляющих клуб из топ-5 европейских лиг.
Забарный получил от центра 257,2 балла. Такое же количество очков получил 18-летний Леви Колвилл, играющий за английский Хаддерсфилд.
Тройку лидеров замкнул игрок Гронингема Нерайшо Касанвиро – 250,6 пункта.
Рейтинг от CIES / Фото twitter.com/CIES_Football
Статистика для Забарного
- 19-летний центрбек только в августе 2020 года был переведен в главную команду Динамо.
- Благодаря своей игре получил вызов в сборную Украины, за которую уже провел 18 поединков.
- В сезоне-2021/2022 Забарный отыграл за "бело-синих" 23 встречи, в которых отличился одним ассистом.