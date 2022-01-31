Принес победу

Первая часть игры завершилась победой Шахтера с комфортным счётом 2:0. После перерыва футболистами сербского клуба удалось сравнять цифры на табло. Однако уже на 72-й минуте "горняки" снова повели в счете 3:2, который удержали до конца поединка.

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Один из героев матча стал 20-летний вратарь Шахтера Анатолий Трубин. На 78-й минуте Црвена Звезда получила право на пенальти. Степаненко сбил в собственной штрафной Бакайоко. Судья находился рядом с эпизодом и без колебаний указал на 11 метров. Хотя опорник разводил руками, что вроде бы не цеплял соперника.

Однако Павкову не удалось обыграть голкипера сборной Украины. Трубин угадал направление удара.

Трубина парировал пенальти: смотрите видео

Статистика Трубина в Шахтере