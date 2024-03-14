Переплюнул Мудрика и коуча сборной: Забарный установил новый украинский рекорд в АПЛ

Матч 28-го тура АПЛ Борнмут - Лутон стал знаковым для украинского центрбека Ильи Забарного. Футболист отметился дебютным голом в футболке "вишен".

Забарный забил второй гол Борнмута в ворота Лутона. Илья головой перевел мяч в сетку ворот гостей, сократив отставание своей команды до минимума – 3:2, пишет 24 Канал.

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Переписал украинскую историю в Англии

В тот день "вишни" создали нечто невероятное. Борнмут смог не только отыграться со счета 0:3, но и вырвать домашнюю победу 4:3. Сумасшедший камбэк в тот вечер сделали подопечные Андони Ираолы.

Эта победа с бешеным камбеком принесла Борнмуту 3 балла. Теперь после 28-ми туров "вишни" с 35 баллами идут 13-ми.

Матч против Лутона Забарный запомнит навсегда. И не только потому, что в нем Илья оформил свой первый гол в футболке "вишен", и потому, что стал новым рекордсменом в АПЛ из Украины.

Забарный стал самым молодым украинским футболистом, который отмечался в чемпионате Англии. Вчера 13 марта на момент результативного удара Илье исполнился 21 год, 6 месяцев и 10 дней.

До мяча бывшего динамовца самым молодым автором гола в Англии был левый вингер лондонского Челси Михаил Мудрик. Футболист "синих" забил свой первый мяч в 22 года, 8 месяцев и 27 дней. Почти на целый год Забарный превзошел своего земляка.

Кто из украинских футболистов забивал в Англии

Сергей Ребров;

Андрей Шевченко;

Андрей Воронин;

Виталий Миколенко;

Александр Зинченко;

Андрей Ярмоленко;

Михаил Мудрик;

Илья Забарный.

Английский период в карьере Ильи Забарного

31 января 2023 года украинский защитник перебрался в Борнмут из киевского Динамо.

Забарный заключил контракт с "вишнями" до конца июня 2028-го года. Первое время пропустил из-за травмы, но после восстановления стал стабильным игроком основы.

В футболке английского клуба Илья уже повел 38 матчей, в которых забил гол и отдал два ассиста.

Илья Забарный стал восьмым украинским игроком, который забил в Англии.