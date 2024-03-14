Забарний забив другий гол Борнмута у ворота Лутона. Ілля головою перевів м'яч у сітку воріт гостей, скоротивши відставання своєї команди до мінімуму – 3:2, пише 24 Канал.
До теми Постійно був близьким до гола, – Іраола оцінив дебютний м'яч Забарного у грі з шаленим камбеком
Переписав українську історію в Англії
Того дня "вишні" створили щось неймовірне. Борнмут зміг не лише відігратись із рахунку 0:3, а й вирвати домашню перемогу 4:3. Божевільний камбек того вечора зробили підопічні Андоні Іраоли.
Ця звитяга із шаленим камбеком принесла Борнмуту 3 бали. Тепер після 28-ми турів "вишні" із 35 балами йдуть 13-ми.
Матч проти Лутона Забарний запам'ятає назавжди. І не лише через те, що у ньому Ілля оформив свій перший гол у футболці "вишень", й через те, що став новим рекордсменом в АПЛ із України.
Забарний став наймолодшим українським футболістом, який відзначався у чемпіонаті Англії. Вчора 13 березня на момент результативного удару Іллі виповнився 21 рік, 6 місяців та 10 днів.
До м'яча колишнього динамівця наймолодшим автором голу в Англії був лівий вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик. Футболіст "синіх" забив свій перший м'яч у 22 роки, 8 місяців та 27 днів. Майже на цілий рік Забарний перевершив свого земляка.
Хто з українських футболістів забивав в Англії
- Сергій Ребров;
- Андрій Шевченко;
- Андрій Воронін;
- Віталій Миколенко;
- Олександр Зінченко;
- Андрій Ярмоленко;
- Михайло Мудрик;
- Ілля Забарний.
Англійський період у кар'єрі Іллі Забарного
- 31 січня 2023 року український захисник перебрався у Борнмут із київського Динамо.
- Забарний уклав контракт із "вишнями" до кінця червня 2028-го року. Перший час пропустив через травму, але після відновлення став стабільним гравцем основи.
- У футболці англійського клубу Ілля вже повів 38 матчів, у яких забив гол та віддав два асисти.