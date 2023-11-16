Центрбэк сборной Украины дал ценные советы воспитанникам английского клуба. Илья Забарный рассказал о тонкостях игры в защите и провел мастер-класс для юных игроков Академии Борнмута.

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Вдохновляя мастер-класс для детей

Вместе с украинцем увлекательную тренировку проводила футболистка женской команды "вишен" Эбби Джонс. И Эбби, и Илья любезно давали ответы на вопросы юношей.

Забарный посоветовал ребятам быть терпеливым, ждать правильного момента для отбора, ведь если бросаться на мяч, сопернику будет легче тебя обыграть.

Забарный посетил тренировки юношей Борнмута: смотрите видео

В текущем сезоне-2023/2024 Забарный отыграл все 14 полных матчей Борнмута. Однако пока не открыл счет своим результативным действиям в этом сезоне АПЛ.

К слову. Контракт Ильи Забарного с Борнмутом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Клуб украинского защитника идет вплотную к зоне вылета в Чемпионшип – 17 место среди 20 клубов АПЛ. "Вишни" набрали всего 9 баллов.

Пока в европейском футболе наступила пауза, вызванная матчами сборных. Забарный уже вместе со сборной Сергея Реброва готовится к ключевому поединку отбора на Евро-2024 против Италии, который пройдет уже 20 ноября.