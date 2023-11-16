Центрбек збірної України дав цінні поради вихованцям англійського клубу. Ілля Забарний розповів про тонкощі гри у захисті та провів майстер-клас для юних гравців академії Борнмута.

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Надихаючи майстер-клас для дітей

Разом із українцем захопливе тренування проводила футболістка жіночої команди "вишень" Еббі Джонс. І Еббі, І Ілля люб'язно давали відповіді на запитання юнаків

Забарний порадив хлопцям бути терплячим, чекати правильного моменту для відбору, адже якщо кидатися на м'яч, то супернику буде легше тебе обіграти.

Забарний відвідав тренування юнаків Борнмута: дивіться відео

У поточному сезоні-2023/2024 Забарний відіграв усі 14 повних матчів Борнмута. Однак наразі не відкрив лік своїм результативним діям у цьому сезоні АПЛ.

До слова. Контракт Іллі Забарного із Борнмутом розрахований до 30 червня 2028 року.

Клуб українського захисника йде впритул до зони вильоту у Чемпіоншип – 17-те місце серед 20 клубів АПЛ. "Вишні" набрали лише 9 балів.

Наразі у європейському футболі настала пауза, яка викликана матчами збірних. Забарний вже разом зі збірною Сергія Реброва готується до ключового поєдинку відбору на Євро-2024 проти Італії, який відбудеться вже 20 листопада.