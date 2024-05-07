Лидер защиты "вишен": Забарного номинировали на лучшего игрока сезона
Источник:ФК Борнмут
Воспитанник киевского Динамо Илья Забарный стремительно ворвался в английский футбол. В первом же полноценном сезоне украинец стал незаменимым игроком Борнмута.
Украинского защитника “вишен” Илью Забарного можно смело назвать одним из открытий сезона АПЛ-2023/24. 21-летнему футболисту не понадобилось много времени для адаптации в сильнейшей лиге мира.
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Заслуженное признание
Илья сразу застолбил за собой место в центре защиты Борнмута. Украинец отыграл 35 матчей чемпионата Англии без замен. Забарный даже сумел отличиться дебютным голом за Борнмут в матче против Лутона (4:3).
Благодаря надежной и эффективной игре Илья был номинирован на звание лучшего футболиста Борнмута в сезоне 2023/24. Болельщики "вишен" смогут отдать свои голоса за украинца на официальном сайте клуба.
Забарный – претендент на лучшего игрока Борнмута / фото ФК БорнмутК слову. Свой следующий матч Борнмут сыграет 11 мая. Команда Забарного сыграет домашний матч против Брентфорда.
Карьера Забарного в Англии
- Напомним, что Илья Забарный стал игроком Борнмута зимой 2023 года.
- Киевское Динамо получило за своего воспитанника 22,7 миллиона евро.
- В свой первый сезон украинец из-за травмы сыграл лишь 7 матчей за "вишен".
- Зато в следующем уже сыграл 40 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
- Трансферная стоимость Забарного выросла с 15 до 28 миллионов евро.
- Эксперты прогнозируют, что летом украинского защитника попытается подписать один из лидеров АПЛ.