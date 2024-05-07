Лидер защиты "вишен": Забарного номинировали на лучшего игрока сезона

Воспитанник киевского Динамо Илья Забарный стремительно ворвался в английский футбол. В первом же полноценном сезоне украинец стал незаменимым игроком Борнмута.

Украинского защитника “вишен” Илью Забарного можно смело назвать одним из открытий сезона АПЛ-2023/24. 21-летнему футболисту не понадобилось много времени для адаптации в сильнейшей лиге мира.

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Заслуженное признание

Илья сразу застолбил за собой место в центре защиты Борнмута. Украинец отыграл 35 матчей чемпионата Англии без замен. Забарный даже сумел отличиться дебютным голом за Борнмут в матче против Лутона (4:3).

Благодаря надежной и эффективной игре Илья был номинирован на звание лучшего футболиста Борнмута в сезоне 2023/24. Болельщики "вишен" смогут отдать свои голоса за украинца на официальном сайте клуба.

Забарный – претендент на лучшего игрока Борнмута / фото ФК Борнмут

Карьера Забарного в Англии

Напомним, что Илья Забарный стал игроком Борнмута зимой 2023 года.

Киевское Динамо получило за своего воспитанника 22,7 миллиона евро.

В свой первый сезон украинец из-за травмы сыграл лишь 7 матчей за "вишен".

Зато в следующем уже сыграл 40 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Трансферная стоимость Забарного выросла с 15 до 28 миллионов евро.

Эксперты прогнозируют, что летом украинского защитника попытается подписать один из лидеров АПЛ.

Свой следующий матч Борнмут сыграет 11 мая. Команда Забарного сыграет домашний матч против Брентфорда.