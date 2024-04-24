Настоящим старожилом АПЛ среди украинских легионеров можно назвать Александра Зинченко. Однако нынешний сезон игрок лондонского Арсенала не может занести себе в актив.

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Кто из украинцев лучший в АПЛ

Зато Илья Забарный и Виталий Миколенко на высоком уровне играют за свои клубы, где являются практически незаменимыми игроками линии обороны. Большие перспективы имеет хавбек Брентфорда Егор Ярмолюк, который успел завоевать симпатии фанов "пчел".

А вот Михаил Мудрик тоже не отличается стабильностью выступлений. Руководство Челси и болельщики ждут большего от талантливого вингера.

Рейтинг украинских легионеров АПЛ по версии Тима Спирса

Илья Забарный – важнейший защитник Борнмута и один из трех полевых игроков Премьер-лиги, которые играют ежеминутно. Оценка – 9/10.

Виталий Миколенко проводит свой лучший сезон за Эвертон. Очень надежный и последовательный в игре в защите и один из лучших игроков "ирисок". Но еще мог бы сделать больше в атаке. Оценка – 8/10.

Егор Ярмолюк. Несколько впечатляющих выходов на замену и выглядит так, будто он принадлежит к уровню АПЛ. Хорошая техника, он нравится болельщикам. Оценка – 7/10.

Игра Михаила Мудрика отражает чрезвычайно непоследовательный сезон самого Челси. Шесть голов и две результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах – еще недостаточный результат. Оценка – 6/10.

Александр Зинченко – большое разочарование по сравнению с прошлым сезоном. Ошибки в обороне привели к тому, что многие болельщики Арсенала критикуют его. Оценка – 4/10.

Выступление Зинченко в сезоне 2023/24

Ради справедливости отметим, что Александра Зинченко на протяжении сезона донимают травмы. Универсальный футболист никак не может набрать оптимальную форму.

В сезоне 2023/24 Зинченко сыграл за "канониров" 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал два ассиста. У матче против Челси (5:0) украинский защитник вышел на замену на 72-й минуте.

В чемпионате Англии Арсенал возглавляет турнирную таблицу, опережая Ливерпуль и Манчестер Сити. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет против Тоттенхэма. Поединок состоится 28 апреля.