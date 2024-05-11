Фантастический результат: Забарный стал лучшим игроком Борнмута по итогу сезона

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный на мажорной ноте завершает свой первый полноценный сезон в АПЛ. Молодого футболиста признали лучшим игроком команды.

Болельщики "вишен" выбрали лучшего игрока сезона-2023/24. После подсчетов наибольшее количество голосов набрал украинец Илья Забарный.

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Болельщики "вишен" признали Забарного лучшим игроком

После матча 37-го тура АПЛ против Брентфорда (1:2) украинец получил заслуженную награду из рук владелец клуба Билла Фоли. Илья отыграл 36 матчей в чемпионате, пропустив из-за болезни лишь один. Более того, центральный защитник забил свой дебютный гол в АПЛ.

Благодаря надежной игре Забарный сумел влюбить в себя болельщиков клуба, которые даже успели посвятить ему песню. Не удивительно, что они во время голосования отдали свои симпатии украинцу.

Забарный получил приз лучшего игрока сезона / фото ФК Борнмут