Вболівальники "вишень" обрали найкращого гравця сезону-2023/24. Після підрахунків найбільшу кількість голосів набрав українець Ілля Забарний.

Читайте також П'ятий гол Мудрика допоміг: Челсі у гольовій перестрілці переміг Ноттінгем Форест

Вболівальники "вишень" визнали Забарного найкращим гравцем

Після матчу 37-го туру АПЛ проти Брентфорда (1:2) українець отримав заслужену нагороду з рук власника клубу Білла Фолі. Ілля відіграв 36 матчів у чемпіонаті, пропустивши через хворобу лише один. Ба більше, центральний захисник забив свій дебютний гол в АПЛ.

Завдяки надійній грі Забарний зумів закохати в себе уболівальників клубу, які навіть встигли присвятити йому пісню. Тож не дивно, що вони під час голосування віддали свої симпатії українцю.

Забарний отримав приз найкращого гравця сезону / фото ФК Борнмут