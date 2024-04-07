Лутон одержал домашнюю победу со счетом 2:1. Хотя именно гости первыми размочили нули на табло. Однако по ходу второго тайма хозяева сравняли счет, а в конце встречи вырвали победу.

Как это было В Англии фанаты перепели песню Уитни Хьюстон в честь игрока сборной Украины: видео

Украинец стал "своим" в Англии

Победный гол Лутона был забит из-под Ильи Забарного, но от этого момента любовь английских фанов к украинскому защитнику не уменьшается.

Во время второго тайма гостевой сектор, где располагались фанаты Борнмута, перепели легендарный хит Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody", посвятив его 27-му номеру команды Илье Забарному.

После поединка Забарный подошел к болельщикам "вишен", чтобы поблагодарить их за поддержку.

В своих соцсетях украинец отреагировал на посвященную песню.

Хотел бы сказать огромное спасибо всем болельщикам за поддержку! Чувствую себя как во сне,

– написал Забарный.

Отметим, что поражение оставило Борнмут ри своих 41 очках и 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

Хороший этап карьеры Забарного в Борнмуте

31 января 2023-го года Илья Забарный перебрался из киевского Динамо в английский Борнмут.

Защитник подписал контракт до конца июня 2028-го года.

Дебютировал за "вишен" не сразу, ведь восстанавливался от травмы. Однако дальше стал стабильным футболистом основы.

В текущем сезоне-2023/2024 Забарный провел уже 36 матчей, в которых отметился дебютным голом.

К слову. Свой следующий поединок Борнмут проведет 13 апреля дома против Манчестер Юнайтед. Начало в 19:30.