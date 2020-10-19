Защитник "Фано" Риккардо Карньелутти решил превратиться в настоящего форварда, но сделать это в довольно необычном стиле. Защитник пробил с собственной части поля и забросил мяч прямо за спину голкиперу.

Пятый тур Серии С запомнился голом, который будет конкурировать за звание лучшего результативного удара в сезоне. 21-летний защитник "Фано" открыл счет на табло, пишет 24 канал.

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Снайперский гол

Риккардо Карньелутти увидел, что голкипер вышел далеко от ворот и не найдя лучшего выхода нанес мощный, но точный удар. Мяч залетел за спину голкиперу, не сумевшему спасти ворота – 1:0. Такой гол вратарь "Имолезе" запомнит надолго.

Но блестящий гол не спас команду от поражения в матче – 1:2 пользу "Имолезе".

После поражения "Фано" располагается на 16-й позиции, в их активе лишь 3 очка. "Имолезе" же находится в лидерской группе на 3 месте. Итальянский клуб за 5 матчей получил 10 пунктов.

Гол от защитника "Фано" смотрите видео