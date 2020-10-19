Захисник "Фано" Ріккардо Карньєлутті вирішив перетворитись у справжнього форварда, але зробити це у доволі незвичному стилі. Захисник пробив з власної частини поля та закинув м'яч прямо за спину голкіперу.

П'ятий тур Серії С запам'ятався голом, який буде конкурувати за звання найкращого результативного удару у сезоні. 21-річний захисник "Фано" відкрив рахунок на табло, пише 24 канал.

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Снайперський гол

Ріккардо Карньєлутті побачив, що голкіпер вийшов далеко від воріт та не знайшовши кращого виходу завдав потужного, але точного удару. М'яч залетів за спину голкіперу, який не зумів врятувати ворота – 1:0. Такий гол воротар "Імолезе" запам'ятає надовго.

Але блискучий гол не врятував команду від поразки у матчі – 1:2 користь "Імолезе".

Після поразки "Фано" розташовується на 16-й позиції, у їх доробку лише 3 очки. "Імолезе" ж перебуває у лідерській групі на 3 місці. Італійський клуб за 5 матчів здобув 10 пунктів.