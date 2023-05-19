Бывшего легионера Динамо "откупят" от дисквалификации из-за участия в договорных матчах
Источник:Трибуна Беларусь
Бывший клуб Юрия Вернидуба впал в большие проблемы. Солигорский Шахтер был серьезно наказан из-за договорных матчей.
Белорусский клуб лишили чемпионства в 2022 году, а также баллов в нынешнем-2022/2023 и предстоящем футбольных сезонах-2023/2024. Из-за чего Шахтер Солигорск упал на последнее 15 место в турнирной таблице белорусской высшей лиги.
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История с договорняками набирает обороты
Также на год из-за договорных матчей от футбола отстранили бывшего футболиста киевского Динамо Никиту Корзуна. 28-летний опорник получил еще и денежный штраф в размере 4,4 тысяч долларов. Корзун имеет 30 дней, чтобы оплатить штраф.
Главный тренер солигорского Шахтера Алексей Бага прокомментировал сложную ситуацию для клуба и дисквалифицированного футболиста.
По его словам, клуб всеми силами будет стоять за футболиста. При Корзуне внесут деньги, чтобы тот избежал отстранения от футбола и продолжал помогать команде.
Не знаю, кто будет платить: Никита, его жена или кто-то еще. За футболиста Корузная деньги будут внесены во избежание дисквалификации. Я могу оплатить – соберем по городу с шапкой. Это технический момент. За своего футболиста мы должны постоять любыми способами,
– заявил наставник Шахтера.
Напомним, что с ноября 2019 по конец августа 2020 солигорским Шахтером руководил украинский наставник и нынешний тренер Кривбасса Юрий Вернидуб. Белорусская команда провела под его руководством 31 матч и завоевала один трофей.
Шахтер Солигорск после снятия очков замыкает турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе минус 14 баллов. Также в минус из-за наказания залетели еще два клуба Беларуси – Энергетик-БГУ и Белшина.
Что известно об украинском периоде в карьере Никиты Корзуна
- В феврале 2016 года Корзун перебрался из минского Динамо в киевское Динамо. Пробыв два года в Киеве Никита вернулся в минское Динамо, но только на правах аренды.
- После окончания аренды приехал в украинский клуб и уже в августе 2019 года ушел в аренду в Аль-Фатех.
- После чего снова вернулся в расположение киевлян, но никак не смог себя зарекомендовать. Поэтому белорусского опорника ждала очередная аренда, на этот раз в португальском Вилафранкенсе.
- В сентябре 2020 года Корзун подписал контракт с солигорским Шахтером на полноценной основе.
- Его соглашение с белорусским клубом рассчитано до конца 2023 года.
- За Шахтер Корзун провел в текущем сезоне 10 матчей, в которых не отличался результативными действиями.
- В футболке киевского Динамо Никита отыграл всего 30 поединков, в которых запомнился 6 желтыми карточками.