В чемпионате Беларуси по футболу возник серьезный скандал. Никиту Корзуна на год отстранили от футбола за участие в договорных матчах.

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Наказывать так, чтобы больше такого не провернули

Контрольно-дисциплинарный комитет "Ассоциации Белорусская федерация футбол" принял решение по делу о договорных матчах внутреннего чемпионата. Таким образом и наказали полузащитника солигорского Шахтера Никиту Корзуна, Экс-игрок Динамо получил годовую дисквалификацию и штраф в размере 11 тысяч белорусских рублей.

Не только футболист попал под санкции, под горячую руку попал и его коллектив Шахтер Солигорск, возглавлявший в свое время Юрий Вернидуб. "Горняков" решили наказать максимально жестко, поэтому клуб лишили чемпионства-2022, а также 30 очков в следующем розыгрыше чемпионата и еще 20 очков после первого покарательного сезона. Бонусом Шахтеру решили влепить штраф в 370 тысяч белорусских рублей.

Кстати говоря. Наказаниями также не обделили такие клубы, Энергетик-БГУ (лишение серебряных медалей, штраф на 20 очков в следующем сезоне и на 10 – через сезон) и Белшина (штраф в 10 очков на следующий сезон и на 5 – в через сезон).

Никита Корзун в Динамо