Белорусский клуб лишили чемпионства в 2022 году, а также баллов в нынешнем-2022/2023 и предстоящем футбольных сезонах-2023/2024. Из-за чего Шахтер Солигорск упал на последнее 15 место в турнирной таблице белорусской высшей лиги.

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История с договорняками набирает обороты

Также на год из-за договорных матчей от футбола отстранили бывшего футболиста киевского Динамо Никиту Корзуна. 28-летний опорник получил еще и денежный штраф в размере 4,4 тысяч долларов. Корзун имеет 30 дней, чтобы оплатить штраф.

Главный тренер солигорского Шахтера Алексей Бага прокомментировал сложную ситуацию для клуба и дисквалифицированного футболиста.

По его словам, клуб всеми силами будет стоять за футболиста. При Корзуне внесут деньги, чтобы тот избежал отстранения от футбола и продолжал помогать команде.

Не знаю, кто будет платить: Никита, его жена или кто-то еще. За футболиста Корузная деньги будут внесены во избежание дисквалификации. Я могу оплатить – соберем по городу с шапкой. Это технический момент. За своего футболиста мы должны постоять любыми способами,

– заявил наставник Шахтера.

Напомним, что с ноября 2019 по конец августа 2020 солигорским Шахтером руководил украинский наставник и нынешний тренер Кривбасса Юрий Вернидуб. Белорусская команда провела под его руководством 31 матч и завоевала один трофей.

Шахтер Солигорск после снятия очков замыкает турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе минус 14 баллов. Также в минус из-за наказания залетели еще два клуба Беларуси – Энергетик-БГУ и Белшина.

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