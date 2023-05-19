Білоруський клуб позбавили чемпіонства у 2022 році, а також балів у нинішньому-2022/2023 та майбутньому футбольних сезонах-2023/2024. Через що Шахтар Солігорськ впав на останнє 15-те місце у турнірній таблиці білоруської вищої ліги.

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Історія з договірняками набирає обертів

Також на рік через договірні матчі від футболу відсторонили колишнього футболіста київського Динамо Нікіту Корзуна. 28-річний опорник отримав ще й грошовий штраф у розмірі 4,4 тисячі доларів. У Корзуна є 30 днів, аби сплатити штраф.

Головний тренер солігорського Шахтаря Олексій Бага прокоментував складну ситуацію для клубу та дискваліфікованого футболіста.

За його словами, клуб усіма силами буде стояти за футболіста. За Корзуна внесуть гроші, аби той уникнув усунення від футболу та далі продовжував допомагати команді.

Не знаю, хто платитиме: Микита, його дружина чи ще хтось. За футболіста Корузна гроші будуть внесені, щоб він уникнув дискваліфікації. Я можу оплатити – зберемо по місту з шапкою. Це технічний момент. За свого футболіста ми повинні постояти будь-якими способами,

– заявив наставник Шахтаря.

Нагадаємо, що з листопада 2019-го по кінець серпня 2020-го солігорським Шахтарем керував український наставник та нинішній тренер Кривбаса Юрій Вернидуб. Білоруська команда провела під його керівництвом 31 матч та здобула один трофей.

Наразі Шахтар Солігорськ після зняття очок замикає турнірну таблицю чемпіонату, маючи у своєму активі мінус 14 балів. Також у мінуса через покарання залетіли ще два клуби Білорусі – Енергетик-БДУ та Белшина.

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