Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский прокомментировал ситуацию со своим будущим. 35-летний нападающий покинул Брестское Динамо несколько недель назад, сейчас у него статус свободного агента.

Милевский, комментируя в эфире ютуб-канала "SportArenaTV" гипотетический контракт с киевским Динамо, признался, что очень хотел бы перейти в столичный клуб.

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Рассматриваю предложения в Украине. Их не может быть много, потому что мне не 20 и не 25. В январе мне будет 36 лет. У меня есть желание очень сильно закончить в Украине. Но если будет **енный вариант в другом месте, то окей. Можно закончить карьеру и в другом месте.

"Но суть в том, что если кто-то хочет, если у нас совпадут все моменты и желания, то, конечно же, мне хочется здесь закончить. В Украине я вырос как футболист. Но я тоже не буду за копейки здесь играть, поэтому жизнь покажет", – сказал футболист.

Карьера Милевского: коротко