За копейки играть не буду: Милевский признался, где хочет завершить карьеру
Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский прокомментировал ситуацию со своим будущим. 35-летний нападающий покинул Брестское Динамо несколько недель назад, сейчас у него статус свободного агента.
Милевский, комментируя в эфире ютуб-канала "SportArenaTV" гипотетический контракт с киевским Динамо, признался, что очень хотел бы перейти в столичный клуб.
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Рассматриваю предложения в Украине. Их не может быть много, потому что мне не 20 и не 25. В январе мне будет 36 лет. У меня есть желание очень сильно закончить в Украине. Но если будет **енный вариант в другом месте, то окей. Можно закончить карьеру и в другом месте.
"Но суть в том, что если кто-то хочет, если у нас совпадут все моменты и желания, то, конечно же, мне хочется здесь закончить. В Украине я вырос как футболист. Но я тоже не буду за копейки здесь играть, поэтому жизнь покажет", – сказал футболист.
Карьера Милевского: коротко
- Милевский попал в структуру киевского Динамо в 2002 году, за которое сыграл 178 игр и забил 57 мячей. С киевлянами он становился чемпионом Украины.
- За границей Артем выступал за Газиентепспор, Хайдук, Сплит, Конкордию, Тосно, Кишварду и Динамо Брест.
- Именно с белорусским клубом у Милевского закончился контракт. Среди потенциальных новых клубов Милевского называли закарпатский Минай.
- За сборную Украины забил 8 голов в 50 поединках. Серебряный призер чемпионата Европы U-21.
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