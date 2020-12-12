За копійки грати не буду: Мілевський зізнався, де хоче завершити кар'єру
Колишній форвард збірної України Артем Мілевський прокоментував ситуацію зі своїм майбутнім. 35-річний нападник залишив брестське Динамо кілька тижнів тому, нині він має статус вільного агента.
Мілевський, коментуючи в ефірі ютуб-каналу "SportArenaTV" гіпотетичний контракт з київським Динамо, зізнався, що дуже б хотів перейти в столичний клуб.
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Розглядаю пропозиції в Україні. Їх не може бути багато, тому що мені не 20 і не 25. У січні мені буде 36 років. У мене є бажання дуже сильно закінчити в Україні. Але якщо буде **єнний варіант в іншому місці, то окей. Можна закінчити кар'єру і в іншому місці.
"Але суть у тому, що якщо хтось хоче, якщо у нас співпадуть всі моменти і бажання, то, звичайно ж, мені хочеться тут закінчити. В Україні я виріс як футболіст. Але я ж теж не буду за копійки тут грати, тому життя покаже", – сказав футболіст.
Кар'єра Мілевського: коротко
- Мілевський потрапив у структуру київського Динамо у 2002 році, за яке відіграв 178 ігор і забив 57 м'ячів. З киянами він ставав чемпіоном України.
- За кордоном Артем виступав за Газіентепспор, Хайдук, Спліт, Конкордію, Тосно, Кішварду та Динамо Брест.
- Саме з білоруським клубом у Мілевського закінчився контракт. Серед потенційних нових клубів Мілевського називали закарпатський Минай.
- За збірну України забив 8 голів у 50 поєдинках. Срібний призер чемпіонату Європи U-21.
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