Колишній форвард збірної України Артем Мілевський прокоментував ситуацію зі своїм майбутнім. 35-річний нападник залишив брестське Динамо кілька тижнів тому, нині він має статус вільного агента.

Мілевський, коментуючи в ефірі ютуб-каналу "SportArenaTV" гіпотетичний контракт з київським Динамо, зізнався, що дуже б хотів перейти в столичний клуб.

Дивітсья також Михалич, гроші хоч дасте пацанам: як Суркіс підколов Мілевського

Розглядаю пропозиції в Україні. Їх не може бути багато, тому що мені не 20 і не 25. У січні мені буде 36 років. У мене є бажання дуже сильно закінчити в Україні. Але якщо буде **єнний варіант в іншому місці, то окей. Можна закінчити кар'єру і в іншому місці.

"Але суть у тому, що якщо хтось хоче, якщо у нас співпадуть всі моменти і бажання, то, звичайно ж, мені хочеться тут закінчити. В Україні я виріс як футболіст. Але я ж теж не буду за копійки тут грати, тому життя покаже", – сказав футболіст.

Кар'єра Мілевського: коротко