Бывший игрок Динамо Артем Милевский лично поздравил президента клуба Игоря Суркиса с выходом команды в 1/16 финала Лиги Европы. Руководитель клуба подколол футболиста в ответ на вопрос о премиальных игрокам.

Артем Милевский решил лично поздравить президента Динамо Игоря Суркиса с хорошим результатом команды в еврокубках. Это бывший динамовец сделал в прямом эфире на ютуб-канале "Бомбардир".

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Подколол Милевского

Поздоровавшись Артем спросил владельца клуба о личной встрече за чашкой кофе. Вроде бы нападающему нужно переговорить с ним. На что Суркис не был против и ответил, чтобы Милевский позвонил ему на следующий день.

После этого Милевский долго не раздумывая поднял тему премиальных в Динамо. Артем спросил, готов ли Суркис выплатить ребятам дополнительные деньги за проход в Лигу Европы. Также попросил не штрафовать игроков киевского клуба.

На что получил положительный ответ. Суркис решил немного подколоть экс-динамовца и вспомнил Артему его бурное прошлое в Динамо.

"Не оштрафую, они же не ведут себя, как вы себя. Хотелось бы оштрафовать, да не за что", – ответил президент киевлян.

Отметим, что Милевский выступал за Динамо в период с 2002/13 годов. Артем неоднократно отмечался выходками вне футбольного поля, часто нарушал режим в клубах вместе с партнером по команде и другом Александром Алиевым.

Добавим, что в заключительном матче Динамо минимально победил Ференцварош (1:0). Хотя такой результат встречи не позволил киевлянам продолжить борьбу в Лиге чемпионов, но оставил еврокубковую весну для Динамо в Лиге Европы.